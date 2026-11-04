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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: LG Electronics India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LG Electronics India veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 7,29 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,00 Prozent erhöht. Damals waren 5,74 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 70,80 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 61,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 33,66 INR aus. Im Vorjahr waren 24,83 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten im Durchschnitt 282,24 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 245,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu LG Electronics India Limited Registered Shs
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Analysen zu LG Electronics India Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.