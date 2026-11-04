Ausblick: LG Electronics India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LG Electronics India veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 7,29 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,00 Prozent erhöht. Damals waren 5,74 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 70,80 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 61,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 33,66 INR aus. Im Vorjahr waren 24,83 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten im Durchschnitt 282,24 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 245,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net