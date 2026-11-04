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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: LG Chem präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LG Chem präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -345,090 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1520,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll LG Chem 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15.050,86 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LG Chem 11.196,17 Milliarden KRW umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1879,834 KRW im Vergleich zu -23244,000 KRW im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 56.744,02 Milliarden KRW, gegenüber 45.932,17 Milliarden KRW im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu LG Chem Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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