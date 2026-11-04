Ausblick: Lexicon Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lexicon Pharmaceuticals lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lexicon Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,057 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 70,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,169 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,140 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 49,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net