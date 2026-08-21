Lepu Medical Technology Aktie 10701390 / CNE100000H44
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21.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lepu Medical Technology (Beijing) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lepu Medical Technology (Beijing) wird am 22.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,144 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lepu Medical Technology (Beijing) 0,170 CNY je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,69 Milliarden CNY – ein Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lepu Medical Technology (Beijing) 1,63 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,586 CNY je Aktie, gegenüber 0,520 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 6,99 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 6,43 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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