LEOPALACE21 CORPShs Aktie 764778 / JP3167500002
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: LEOPALACE21 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
LEOPALACE21 wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 19,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,51 JPY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 111,72 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 116,65 Milliarden JPY aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 74,13 JPY je Aktie, gegenüber 45,14 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 467,97 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 444,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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|Ausblick: LEOPALACE21 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: LEOPALACE21 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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