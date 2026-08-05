Leon's Furniture Aktie 692600 / CA5266821092
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Leons Furniture stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Leons Furniture wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,522 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,06 Prozent erhöht. Damals waren 0,470 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 635,9 Millionen CAD gegenüber 644,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,28 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,24 CAD im Vergleich zu 2,30 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,58 Milliarden CAD, gegenüber 2,57 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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