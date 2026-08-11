Ausblick: Lenskart Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

Lenskart Solutions öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen, dass Lenskart Solutions für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,947 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 26,11 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 37,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,94 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,53 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,91 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 112,81 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 88,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch