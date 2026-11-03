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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lenskart Solutions legt Quartalsergebnis vor
Lenskart Solutions stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
7 Analysten schätzen, dass Lenskart Solutions für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 INR je Aktie erwirtschaftet.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 33,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,96 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Lenskart Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,96 Milliarden INR aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,06 INR je Aktie, gegenüber 2,91 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 115,12 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 88,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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|Ausblick: Lenskart Solutions legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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11.08.26
|Ausblick: Lenskart Solutions präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Lenskart Solutions Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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