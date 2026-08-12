LENSAR Aktie 57095190 / US52634L1089
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: LENSAR stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LENSAR wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,165 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll LENSAR nach den Prognosen von 2 Analysten 14,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,9 Millionen USD umgesetzt worden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,785 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 60,7 Millionen USD, gegenüber 58,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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