|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 07:01:06
Ausblick: LENSAR legt Quartalsergebnis vor
LENSAR präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,095 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LENSAR noch -0,310 USD je Aktie verloren.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 14,3 Millionen USD gegenüber 14,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,14 Prozent.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,010 USD je Aktie, gegenüber -2,870 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 61,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 58,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu LENSAR Inc Registered Shs When Issued
|
07:01
|Ausblick: LENSAR legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: LENSAR stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu LENSAR Inc Registered Shs When Issued
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.