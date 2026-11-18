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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lenovo Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lenovo Group wird sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,33 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group noch 0,550 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 33,90 Prozent auf 27,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group noch 20,48 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,82 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 25 Analysten auf durchschnittlich 108,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 83,04 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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