Ausblick: Lennar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lennar wird am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,28 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lennar einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Lennar nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 8,32 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,80 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,46 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,98 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 34,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch