Lemonsoft Aktie 114768491 / FI4000512678
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lemonsoft mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Lemonsoft öffnet am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,081 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 170,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,6 Millionen EUR gegenüber 7,4 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,359 EUR, gegenüber 0,240 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 30,1 Millionen EUR im Vergleich zu 29,5 Millionen EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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