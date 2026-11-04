Ausblick: Lemonade gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lemonade lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,581 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,510 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 322,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 98,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 162,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,846 USD, gegenüber -2,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 615,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net