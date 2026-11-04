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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: LEGRAND verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LEGRAND wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,44 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte LEGRAND 1,01 EUR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll LEGRAND 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,67 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LEGRAND 2,20 Milliarden EUR umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,87 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,75 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 11,08 Milliarden EUR, gegenüber 9,48 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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