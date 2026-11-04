Ausblick: LEGRAND verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LEGRAND wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,44 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte LEGRAND 1,01 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll LEGRAND 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,67 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LEGRAND 2,20 Milliarden EUR umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,87 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,75 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 11,08 Milliarden EUR, gegenüber 9,48 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net