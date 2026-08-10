Legend Biotech Corporation Aktie 54834759 / US52490G1022
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Legend Biotech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Legend Biotech wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,056 USD gegenüber -0,680 USD im Vorjahresquartal.
Legend Biotech soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 356,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,019 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,620 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,43 Milliarden USD, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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