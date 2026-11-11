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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Legence A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Legence A gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Legence A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,573 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 78,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,26 Milliarden USD gegenüber 708,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,570 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,79 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,55 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Legence Corporation Registered Shs -A-
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11.11.26
|Ausblick: Legence A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Legence Corporation Registered Shs -A-
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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