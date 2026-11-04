Ausblick: Lawson Products legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lawson Products öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,295 USD. Dies würde einem Zuwachs von 110,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lawson Products 0,140 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 558,6 Millionen USD gegenüber 518,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD im Vergleich zu 0,180 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,13 Milliarden USD, gegenüber 1,98 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net