Lawson Products Aktie 946602 / US5207761058
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lawson Products gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lawson Products wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,280 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 154,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 520,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 502,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,790 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,06 Milliarden USD, gegenüber 1,98 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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