Ausblick: Laurentian Bank of Canada veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Laurentian Bank of Canada wird am 04.09.2020 das Zahlenwerk zum am 31.07.2020 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,467 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 59,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,15 CAD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 239,0 Millionen CAD aus – eine Minderung von 2,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Laurentian Bank of Canada einen Umsatz von 244,7 Millionen CAD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 CAD, während im vorherigen Jahr noch 4,26 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 951,7 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 968,5 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.ch