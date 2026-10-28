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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Laureate Education A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Laureate Educatio a
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Laureate Education A veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,97 Prozent auf 480,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 400,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,89 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,92 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’122.75 19.73 SRBCQU
Short 15’428.50 13.77 S1B4JU
Short 16’048.38 8.74 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’531.95 28.10.2026 13:58:40
Long 13’927.98 20.00 S6E2BU
Long 13’607.66 13.90 SJBE2U
Long 12’997.75 8.93 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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