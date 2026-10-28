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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Laureate Education A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Laureate Education A veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,97 Prozent auf 480,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 400,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,89 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,92 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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