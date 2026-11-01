|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lattice Semiconductor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Lattice Semiconductor wird am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,554 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2670,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Lattice Semiconductor 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 255,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 91,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lattice Semiconductor 133,4 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 921,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 523,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lattice Semiconductor Corp.
Analysen zu Lattice Semiconductor Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.