Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’918 0.4%  Dollar 0.7697 0.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526BACHEM117649372Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
Palantir vor dem nächsten Ausbruch? Warum Optimisten noch massives Upside sehen.
Januar 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Wachstumsmarkt Smartphone: Apple verdrängt Samsung 2025 von der Weltspitz
Suche...
Plus500 Depot

Latent View Analytics Aktie 114638311 / INE0I7C01011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.01.2026 07:01:06

Ausblick: Latent View Analytics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Latent View Analytics
406.40 INR 2.26%
Kaufen Verkaufen

Latent View Analytics präsentiert am 01.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 2,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Latent View Analytics 2,03 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Latent View Analytics nach den Prognosen von 3 Analysten 2,80 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,28 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,60 INR im Vergleich zu 8,45 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 10,53 Milliarden INR, gegenüber 8,48 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch