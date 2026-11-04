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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lassonde Industries A präsentiert Quartalsergebnisse
Lassonde Industries A stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,34 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,40 CAD je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 723,9 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 722,1 Millionen CAD aus.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 26,35 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 21,94 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,90 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lassonde Industries Inc (A) Subord Voting
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04.11.26
|Ausblick: Lassonde Industries A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Lassonde Industries A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lassonde Industries Inc (A) Subord Voting
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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