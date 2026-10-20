Las Vegas Sands Aktie 1946078 / US5178341070
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Las Vegas Sands veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Las Vegas Sands gibt am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,697 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Las Vegas Sands in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,35 Milliarden USD im Vergleich zu 3,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,35 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 13,69 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 13,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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