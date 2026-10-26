Ausblick: Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) stellt am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,231 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,83 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) 5,30 Milliarden CNY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,907 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,500 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 23,60 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 22,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch