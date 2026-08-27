Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9370 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’604 0.2%  Bitcoin 64’337 1.1%  Dollar 0.8044 -0.1%  Öl 89.6 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Suche...

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company Aktie 27809508 / CNE1000023Q8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company
12.87 CNY -1.30%
Kaufen Verkaufen

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) äussert sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,75 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 5,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,729 CNY je Aktie, gegenüber 0,500 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 23,77 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 22,19 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten