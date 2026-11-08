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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lantronix zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Lantronix veröffentlicht am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,043 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Lantronix nach den Prognosen von 7 Analysten 32,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,220 USD, gegenüber -0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 137,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 120,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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