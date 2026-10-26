Ausblick: Landstar System mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Landstar System veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,67 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Landstar System noch 0,560 USD je Aktie eingenommen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,67 Prozent auf 1,50 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,94 USD je Aktie, gegenüber 3,31 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 5,60 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch