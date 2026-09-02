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Lands' End Aktie 23089329 / US51509F1057

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02.09.2026 07:01:06

Ausblick: Lands End gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lands' End
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Lands End veröffentlicht am 03.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,093 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lands End noch -0,120 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lands End in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 300,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 294,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,505 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,180 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,34 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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