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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Land and House stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Land and House wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,047 THB aus. Im letzten Jahr hatte Land and House einen Gewinn von 0,070 THB je Aktie eingefahren.
Land and House soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,82 Milliarden THB abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,90 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,308 THB, gegenüber 0,310 THB je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 22,40 Milliarden THB im Vergleich zu 20,25 Milliarden THB im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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