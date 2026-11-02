Ausblick: Lancaster Colony verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lancaster Colony wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD gegenüber 1,71 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 484,0 Millionen USD – ein Minus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lancaster Colony 493,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,69 USD je Aktie, gegenüber 6,98 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,00 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net