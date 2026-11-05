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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lamor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Lamor wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,023 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 30,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 15,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,1 Millionen EUR umgesetzt.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,017 EUR, gegenüber -0,130 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 77,1 Millionen EUR im Vergleich zu 90,2 Millionen EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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