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Lamb Weston Holdings Aktie 34272357 / US5132721045

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05.10.2026 07:01:06

Ausblick: Lamb Weston informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lamb Weston Holdings
35.14 CHF 4.07%
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Lamb Weston präsentiert am 06.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,588 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lamb Weston 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,65 Milliarden USD gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 6,52 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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