Lamar Advertising Company Aktie 26138502 / US5128161099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lamar Advertising Company (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lamar Advertising Company (A) stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD gegenüber 1,52 USD im Vorjahresquartal.
Lamar Advertising Company (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 606,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 579,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,92 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,38 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,27 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lamar Advertising Company (A)
|
05.08.26
|Ausblick: Lamar Advertising Company (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Lamar Advertising Company (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Lamar Advertising Company (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.