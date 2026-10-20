Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Lam Research legt Quartalsergebnis vor
Lam Research veröffentlicht am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,18 USD je Aktie gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten ein Plus von 52,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,54 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,76 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,04 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 23,23 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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