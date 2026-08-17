La-Z-Boy Aktie 946660 / US5053361078
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: La-Z-Boy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
La-Z-Boy stellt am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,493 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 501,4 Millionen USD – ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem La-Z-Boy 492,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber 2,47 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,17 Milliarden USD im Vergleich zu 2,13 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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