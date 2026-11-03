|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: L B Foster stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
L B Foster wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,600 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte L B Foster noch 0,400 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll L B Foster in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 152,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 138,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie, gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 562,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 540,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu L B Foster CoShs
|
07:01
|Ausblick: L B Foster stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu L B Foster CoShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.