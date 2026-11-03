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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kyushu Railway Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kyushu Railway Company veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 81,06 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 38,80 JPY je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 120,10 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 117,42 Milliarden JPY aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 319,46 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 295,39 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 522,47 Milliarden JPY, gegenüber 500,39 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Kyushu Railway Company
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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