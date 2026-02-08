Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kyowa Hakko Kogyo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kyowa Hakko Kogyo
13.40 EUR 3.88%
Kaufen Verkaufen

Kyowa Hakko Kogyo wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 40,88 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 439,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,58 JPY erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 132,76 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kyowa Hakko Kogyo für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 133,22 Milliarden JPY aus.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 104,97 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 113,06 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 483,78 Milliarden JPY, gegenüber 495,56 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch