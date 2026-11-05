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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kyivstar Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kyivstar Group präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,350 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kyivstar Group ein EPS von -0,410 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 334,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 297,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,570 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,35 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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