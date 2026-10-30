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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kweichow Moutai präsentiert Quartalsergebnisse
Kweichow Moutai wird am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,34 CNY gegenüber 15,35 CNY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,44 Prozent auf 41,18 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 30 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 66,94 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 65,66 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 176,26 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 145,18 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kweichow Moutai Co Ltd (A)
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30.10.26
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15.08.26
|Ausblick: Kweichow Moutai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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31.07.26
|Erste Schätzungen: Kweichow Moutai informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Kweichow Moutai Co Ltd (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.