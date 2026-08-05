KVH Industries Ing. Aktie 452360 / US4827381017
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: KVH Industries Ing stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
KVH Industries Ing lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KVH Industries Ing die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,040 USD. Dies würde einer Verringerung von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem KVH Industries Ing 0,050 USD je Aktie vermeldete.
1 Analyst geht beim Umsatz von 33,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 26,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD im Vergleich zu -0,380 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 141,9 Millionen USD, gegenüber 111,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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