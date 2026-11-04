Ausblick: KVH Industries Ing informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KVH Industries Ing öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,060 USD aus. Im letzten Jahr hatte KVH Industries Ing einen Verlust von -0,360 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 33,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 38,0 Millionen USD gegenüber 28,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD im Vergleich zu -0,380 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 145,2 Millionen USD, gegenüber 111,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net