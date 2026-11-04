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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: KVH Industries Ing informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
KVH Industries Ing öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,060 USD aus. Im letzten Jahr hatte KVH Industries Ing einen Verlust von -0,360 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 33,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 38,0 Millionen USD gegenüber 28,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD im Vergleich zu -0,380 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 145,2 Millionen USD, gegenüber 111,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu KVH Industries Ing.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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