Ausblick: KUSURI NO AOKI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KUSURI NO AOKI wird am 01.10.2021 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 72,34 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,50 Prozent verringert. Damals waren 113,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll KUSURI NO AOKI nach den Prognosen von 3 Analysten 80,91 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,67 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 372,35 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 382,56 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 338,97 Milliarden JPY, gegenüber 305,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch