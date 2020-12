Ausblick: KUSURI NO AOKI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KUSURI NO AOKI gibt am 21.12.2020 die Zahlen für das am 30.11.2020 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 67,15 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KUSURI NO AOKI noch 74,77 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 74,23 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 74,57 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 378,72 JPY, gegenüber 393,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 313,80 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 300,17 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch