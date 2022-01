Ausblick: KUSURI NO AOKI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KUSURI NO AOKI wird sich am 04.01.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2021 beendeten Quartals äussern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 83,76 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 90,17 JPY je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 73,05 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 81,84 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 369,07 JPY je Aktie, gegenüber 382,56 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 336,76 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 305,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch