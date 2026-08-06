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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kuraray öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kuraray
10.60 EUR 2.91%
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Kuraray wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 21,25 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 230,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,43 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Kuraray 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 218,02 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kuraray 205,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 108,20 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 23,62 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 860,28 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 808,45 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’172.10 19.89 S5ZB0U
Short 15’483.24 13.83 SJDBFU
Short 16’050.35 8.91 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.49 SPBMIU
Long 13’657.26 13.57 SMB1YU
Long 13’088.65 8.96 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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