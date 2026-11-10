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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kuraray informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kuraray wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 32,57 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kuraray 27,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 221,02 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,47 Milliarden JPY in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 123,02 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 23,62 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 875,58 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 808,45 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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