Ausblick: Kura Oncology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kura Oncology präsentiert am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,877 USD. Das entspräche einem Verlust von 16,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,750 USD erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 31,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kura Oncology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,489 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,180 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 95,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 67,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch